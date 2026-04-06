TMW Una Pasquetta da Champions: Como, a Udine per blindare il quarto posto e sognare ancora

Toccherà al Como aprire questo lunedì calcistico. Nel giorno di Pasquetta la squadra di Cesc Fabregas cerca punti importanti sul campo dell'Udinese. Al Bluenergy Stadium, i lariani inseguono i tre punti nel match dell'ora di pranzo cercando di approfittare del ko di ieri sera della Roma a San Siro. La lotta per il quarto posto è più che mai serrata con Paz e compagni che guidano il gruppo con 57 punti mentre i giallorossi di Gasperini, a pari merito con la Juventus, inseguono a tre lunghezze di distanza.

Provare ad allungare in classifica

E proprio una vittoria oggi alle 12.30 porterebbe i lombardi in una posizione di classifica molto interessante. I tre punti li farebbero infatti salire a +6 sulla squadra della capitale e sui bianconeri di Luciano Spalletti anche se questi ultimi devono ancora giocare la loro partita alle 18 contro il Genoa di Daniele De Rossi all'Allianz Stadium.

Pensare step by step

Sognare non costa nulla. Nel caso in cui il Como dovesse portare a casa l'intera posta in palio non solo andrebbe a +6 sulle inseguitrici ma si porterebbe a -2 dal Napoli terzo e a -3 dal Milan secondo in classifica. E proprio la squadra di Conte e quella di Allegri chiuderanno il turno di campionato al "Maradona". Ma questo è andare troppo in là con la fantasia. Fabregas e la sua squadra dovranno ragionare gara per gara per raggiungere un traguardo molto importante come l'Europa. Partendo dalla sfida di oggi, molto difficile, di Udine.