Entella, Chiappella e la sfida al Mantova: "Gara ostica, appesantita dall'importanza del momento"

"Si entra nel momento clou del campionato, abbiamo dato continuità e normalità a questo momento, consci del fatto che ora avremo tutte gare importantissime, che andranno giocate con la consapevolezza che saranno decisive": così, quando la gara odierna contro il Mantova è ormai prossima, il tecnico della Virtus Entella Andrea Chiappella, che ha fatto il punto della situazione circa la ripresa del campionato di Serie B dopo la sosta per le Nazionali.

Proprio in merito alla pausa, queste le parole dell'allenatore dei Diavoli Neri: "La pausa è stata importante per recuperare energie mentali, è arrivata nel momento giusto, quello in cui sapevamo che ci sarebbe stata da mantenere una certa qualità anche negli allenamenti, e su questo abbiamo lavorato molto, soprattutto per mantenere il livello della performance atletica: abbiamo anche recuperato un po' tutti gli effettivi, e di questo voglio ringraziare tutta la compagine Entella che ci ha permesso di lavorare benissimo".

Andando quindi al match della 33ª giornata: "Al netto del cambio di allenatore, il Mantova è una squadra con una precisa identità, dinamica, che ha qualità e grandi terminali offensivi che possono anche decidere a livello singolo un match. Sarà una gara dall'alto coefficiente del difficoltà, appesantito sicuramente dall'importanza del momento: serviranno tanta convinzione e lucidità".