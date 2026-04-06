TMW Breda stecca l'esordio, oggi tocca a D'Angelo e a Bisoli: una ripresa da 'fiato sospeso' per la B

La pausa Nazionali, con il dramma che ha portato con sé - la terza mancata qualificazione consecutiva dell'Italia al Mondiale - è ormai un ricordo (quasi) lontano, perché ieri la Serie B ha ripreso il suo corso con la 33ª giornata che si concluderà in questo lunedì 6 aprile, giorno di Pasquetta.

E giorno in cui si rivedranno in panchina due volti noti al campionato cadetto, quello di Luca D'Angelo e quello di Piepaolo Bisoli, che avranno l'onere e l'onore di lottare per portare alla salvezza - rispettivamente - Spezia e Reggiana. Come noto, gli emiliani sono arrivati al terzo allenatore della stagione, dopo gli esoneri di Davide Dionigi e Lorenzo Rubinacci, e l'esame odierno, lo scontro diretto con il Pescara, sarà già un primo segnale del prossimo futuro: perdere, vorrebbe dire complicarsi e non poco la strada anche verso i playout. D'Angelo, invece, torna sulla panchina dei liguri, dove aveva iniziato la stagione prima che il club si affidasse a una poco incisiva gestione Roberto Donadoni, e ripartirà proprio dalla Carrarese, che era stato il primo avversario dell'anno calcistico: nella gara di andata, vittoria apuana, oggi aquilotti alla ricerca del riscatto.

Con massima attenzione...anche alla cabala. Ieri, infatti, anche il Padova ha visto l'esordio di Roberto Breda in panchina, ma il match contro il Frosinone è stato decisamente infausto: i ciociari si sono imposti per 2-0, facendo scivolare i biancoscudati in zona playout. I due tecnici, quindi, sono avvisati...