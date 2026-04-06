TMW Il destino del Benevento si lega ancora al Catania. Ma la B potrebbe arrivare comunque oggi

Si concluderà in questo giorno di Pasquetta, lunedì 6 aprile, la 35ª giornata del campionato di Serie C, che potrebbe emettere un altro verdetto, dopo quelli legati al Girone A, che il 15 marzo ha visto la retrocessione della Triestina in Serie D e il giorno successivo la promozione del Vicenza in Serie B. Categoria, quella cadetta, che è anche nel mirino del Benevento, che lo scorso weekend non è riuscito a centrare il salto ma che nel pomeriggio odierno ha il secondo match point dell'anno. Non legato però solo a sé stesso.

Chiariamo, il campionato della compagine di Antonio Floro Flores è un qualcosa di straordinario, la crescita della squadra è stata esponenziale, ma la matematica non lascia ancora tutto nelle mani dei giallorossi, anche stavolta obbligati non solo a fare bene ma anche a guardare il risultato del Catania: per poter festeggiare il ritorno in cadetteria, infatti, i campani dovranno sì battere la Salernitana in un 'Arechi' semideserto, ma anche sperare in un contemporaneo non successo dei rossazzurri contro il Picerno.

Al momento attuale, infatti, la classifica del Girone C vede il Benevento a quota 77 e il Catania a 68, e se i sanniti centrassero i tre punti, anche in caso di pari dei siciliani, potrebbero festeggiare perché la distanza ammonterebbe a 11 punti non colmabili nelle tre giornate che ci separano dal termine della regular season; tre turni che mettono in palio 9 punti, quelli che a oggi separano le due compagini, che in caso di vittoria rimarrebbero con questa distanza. La festa della Strega sarebbe quindi rimandata perché si ha parità negli scontri diretti - una vittoria a testa - e la differenza reti generale (secondo criterio in caso di parità di punteggio finale) non può esser calcolata adesso; certo, sorride al Benevento, +46 contro +32, ma in tre gare tutto potrebbe accadere.

A ogni modo, Benevento in fiducia: "Affrontiamo una squadra costruita per vincere il campionato, che avrà il nostro stesso obiettivo: portare a casa i tre punti. Sarà una partita difficile anche per l’ambiente, ma ci faremo trovare pronti. Siamo concentrati sull’obiettivo e non abbiamo paura di nessuno, anche se conosciamo il valore della Salernitana", le parole di Floro Flores in conferenza stampa.

Tutto, si chiarirà nel pomeriggio.