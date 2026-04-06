Napoli, Pasquetta al Maradona per il secondo posto: col Milan tornano i Fab Four

Pasquetta ad alta tensione al Maradona, dove Napoli e Milan si giocano un secondo posto che vale molto più della semplice classifica. Gli azzurri arrivano alla sfida con diverse difficoltà ancora aperte: assenti Di Lorenzo e Rrahmani in difesa, mentre in avanti pesano le mancanze di Neres, Vergara e il caso Lukaku.

Il ritorno dei Fab Four

Eppure, il momento del Napoli resta positivo. Dopo settimane complicate, la squadra ha ritrovato equilibrio e qualità e ora potrà contare anche sul ritorno dei “Fab Four” a centrocampo, sei mesi dopo l'ultima volta. Un segnale incoraggiante per Antonio Conte, che può contare di nuovo su De Bruyne, rientrato dagli impegni con il Belgio. Il Milan, dal canto suo, arriva con qualche dubbio offensivo: Leao resta in bilico e dovrebbe partire solo dalla panchina, mentre Pulisic non è al meglio. Possibili alternative sono Gimenez e Fullkrug, con quest'ultimo che a sorpresa parte in vantaggio.

Ancora Hojlund

Il tema mentale sarà decisivo: molti azzurri rientrano dalle delusioni con le Nazionali, tra cui Hojlund, reduce dall’errore decisivo ai rigori. È arrivato affranto e stanco, ma è chiamato a recuperare e a giocare la trentacinquesima partita consecutiva. In attacco toccherà ancora a lui, con poche alternative a disposizione (Lukaku non c'è, Giovane è l'unico che può rimpiazzarlo da punta) Il Napoli si affida al gruppo e al fattore Maradona per superare un altro ostacolo cruciale.