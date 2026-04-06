Inter, Thuram: "Su di me si parla sempre tanto... Confronto coi compagni? Semplice chiacchierata"

L'attaccante dell'Inter Marcus Thuram ha parlato a SportMediaset dopo il largo successo di ieri per 5 a 2 contro la Roma, risultato arrivato anche grazie ad una sua rete: "L'Inter vuole vincere, ma vuole anche giocare bene e con la Roma ci siamo riusciti. Loro sono una grande squadra con un grande allenatore e nel primo tempo ci ha dato fastidio, poi abbiamo trovato le soluzioni e siamo riusciti a vincerla".

Anche a livello personale ha ritrovato il sorriso...

"Su Thuram c'è tanto da dire sempre, se segno o non segno, se rido o non rido… Va bene così, io cerco di aiutare la squadra sempre, anche in allenamento. L'importante è che l'Inter vinca".

Come sta il gruppo? Vi siete ritrovati dopo un periodo di difficoltà?

"Non penso che si siamo ritrovati, noi stiamo sempre bene insieme, basta venire a vedere ad Appiano. Poi le partite non si possono vincere sempre ma coesione e spirito di gruppo negli ultimi tre anni non si sono mai persi".

C'è stato un confronto nello spogliatoio...

"Non lo chiamerei confronto. Abbiamo parlato, come successo spesso negli ultimi anni".

Che risultato le piacerebbe fra Napoli e Milan?

"Pronosticare il calcio è troppo difficile, non so sinceramente che risultato mi piacerebbe".