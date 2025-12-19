La Juve continua a volare in Borsa: ha chiuso la settimana con un +28% dopo l'offerta di Tether
Il titolo della Juventus continua a correre a Piazza Affari. Nella seduta odierna, le azioni del club bianconero hanno chiuso con un rialzo del 7,25%, attestandosi a 2,81 euro, ben oltre i 2,62 euro della giornata precedente. La capitalizzazione di mercato ha così toccato quota 1,17 miliardi di euro.
La nuova impennata arriva a una settimana dalla proposta d’acquisto presentata da Tether, secondo azionista della Juve alle spalle di Exor. L’offerta, che stimava un valore di 2,66 euro per azione con un premio del 20% sulla chiusura dell’11 dicembre, è stata superata dai recenti movimenti in Borsa.
Secondo le stime, la proposta di Tether valutava il club circa 1,1 miliardi di euro, rispetto ai 915 milioni di capitalizzazione registrati in quel periodo. In soli sette giorni, evidenzia Calcio e Finanza, il titolo bianconero ha guadagnato circa il 28%, salendo da 2,194 euro per azione agli attuali 2,81: un segnale chiaro dell’effetto speculativo generato dall’interesse per la società.