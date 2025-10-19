Juric: "Creato il mondo, è un miracolo non aver vinto. Scamacca? Mi ha dato solo un assaggino"

Mister Ivan Juric, intervenuto a Sky Sport dopo il pareggio a reti inviolate con la Lazio, ha commentato così l'ottima prestazione della sua Atalanta: "Non sono preoccupato. Sono soddisfatto della prestazione della mia squadra, che è stata grandissima. Nel secondo tempo abbiamo avuto tantissime occasioni, c'è grande rammarico perché i ragazzi avrebbero completamente meritato un altro risultato. Nei primi 25 minuti della ripresa soprattutto abbiamo creato il mondo, Lookman in particolare mi è piaciuto un po' di più quando l'ho spostato".

Su come sta la squadra: "La squadra sta bene. Col Como avremmo potuto vincere, ma è stata una partita tosta. Oggi, se guardiamo le statistiche, è invece un vero miracolo pensare che non abbiamo vinto. È mancato solo il gol".

Su Scamacca: "Aspettiamo Scamacca. Mi ha dato solo un assaggino a inizio stagione, già là vedevo potenziale enorme. Per me anche Krstovic oggi è entrato molto bene, si è mosso molto bene. Sono due attaccanti che possono fare benissimo".

Sui giovani Ahanor e Bernasconi: "Ahanor può può crescere veramente tanto. Bernasconi sta facendo sempre meglio, di partita in partita, dopo un anno in C. Sono molto contento di tutti, davvero. Se continuiamo così, troveremo questi punti da altre parti, anche quando magari meritiamo meno".