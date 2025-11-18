TMW Atalanta, Juric di nuovo in sella allo Spartak Mosca? Per ora è solamente un'idea

Ivan Juric allo Spartak Mosca? Per ora è solamente un'idea. Perché non ci sono stati (ancora) contatti fra le parti, dopo l'esonero dei giorni scorsi di Dejan Stankovic, sesto in classifica a otto punti da CSKA e Krasnodar capoliste. Una situazione stagnante da qualche settimana, tanto che lo Spartak aveva provato a ingaggiare anche Xavi, che ha declinato la proposta.

E Juric? Ha un contratto di ancora venti mesi con l'Atalanta, con un ingaggio di 2 milioni di euro netti all'anno. Qualora la situazione diventasse più concreta, ecco che dovrà trovare un accordo con i nerazzurri e poi, eventualmente, accettare la destinazione russa.

Nei giorni scorsi, del resto, Dejan Stankovic ha salutato il club moscovita con una conferenza stampa abbastanza colorita, insultando un giornalista in tre lingue. "Perché mi provochi? Sai solo dire cazzate", l'invettiva. Poi il comunicato stampa più morbido e le parole del serbo. "Sono stato orgoglioso di lavorare allo Spartak, dal primo all'ultimo secondo. Alcune cose hanno funzionato per noi, altre no, ma posso dirlo con certezza: lo Spartak è il club più importante in Russia. È qualcosa che ho sempre avuto e che sempre mi rimarrà impresso. Mosca è diventata la mia casa e lo Spartak rimarrà per sempre nel mio cuore."