Juventus, Di Gregorio protagonista al "Bernabeu": tre parate per spegnere anche il mercato

E' stato uno dei protagonisti della serata del "Bernabeu". Michele Di Gregorio è salito in cattedra nonostante la sua Juventus sia stata sconfitta 1-0 dal Real Madrid nella terza giornata della fase "campionato" della Champions League. Parate importanti che sono servite alla squadra di Igor Tudor di rimanere in partita, aggrappata al risultato. Nel primo tempo l'estremo difensore si è superato su Mbappé mentre nella ripresa ha effettuato due parate importanti, la prima su Valverde e la seconda sull'ex milanista Brahim Diaz.

E al termine del match, l'esterno difensore ex Monza ha parlato ai microfoni di Prime Video della partite e dei gesti tecnici compiuti: "Sono contento di aver parato, ma anche dispiaciuto per il risultato. Abbiamo fatto la partita giusta, da dietro ho visto un blocco che ha lottato per restare compatti. I dettagli hanno fatto la differenza, ma la Juve oggi ha dimostrato un grande carattere".

Parate importanti che sono anche servite non solo a tenere viva la partita, per certi versi, a spegnere anche le voci di mercato che si susseguono in queste ore, riporta l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport. Infatti, per la porta bianconera, si parla insistentemente di Mike Maignana che potrebbe arrivare a Torino per la prossima stagione.