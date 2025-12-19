Bologna, Immobile: "Il gol mi serviva, Napoli in forma ma ce la possiamo giocare"

Ciro Immobile, attaccante del Bologna, è stato intervistato da Italia 1 al termine della semifinale di Supercoppa italiana, decisa dal suo calcio di rigore: "I rigori sono una lotteria, è stato bravo Ravaglia a pararne due. Il gol mi serviva, sono stati mesi di sofferenza ma qui ho trovato una famiglia e sono felice per la squadra. Il Napoli è in forma, ma è una finale secca e ce la possiamo giocare per portare a casa la coppa".