Provstgaard scherza sull'amico Isaksen: "A lui piace uscire e mostrare la sua auto costosa"

Oliver Provstgaard, difensore della Lazio e della Danimarca, è intervenuto ai media locali dal ritiro della sua Nazionale. Tra i tanti temi analizzati, c'è anche l'amicizia col compagno di squadra e connazionale Gustav Isaksen. Queste le sue dichiarazioni: "Se ho comprato una macchina? No, non l'ho fatto. Lui (Isaksen, ndr) è un po' più avanti di me in questo. Gli piace uscire e mostrare la sua auto costosa, io me la prendo con più calma".

E ancora: "Con Isaksen ci vediamo spessissimo: ogni giorno a Formello e poi una o due volte a settimana fuori dal campo. Mangiamo insieme e guardiamo tante partite, poi ogni tanto le nostre famiglie vengono a trovarci. Viviamo entrambi da soli, è naturale passare tanto tempo insieme perché siamo ottimi amici. Io cucino da solo, ho imparato. Non va bene mangiare fuori ogni sera. Lui mi ha aiutato sotto ogni aspetto e mi ha introdotto nello spogliatoio".

Sul suo processo di inserimento in maglia biancoceleste, Provstgaard ha aggiunto: "Adesso parlo italiano. È fondamentale per la vita quotidiana e nel rapporto con l'allenatore e i miei compagni. Ho avuto un insegnante di italiano, è andata benissimo", le sue dichiarazioni riportate da LaLazioSiamoNoi.