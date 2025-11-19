TMW Le ultime sulla Juventus: le buone notizie per Spalletti arrivano da Kelly, Vlahovic a parte

Ultimissime sulla Juventus, che nel pomeriggio si è allenata in preparazione della sfida contro la Fiorentina in programma sabato al Franchi (fischio d'inizio alle ore 18.00). Per mister Spalletti le buone notizie riguardano la difesa: Kelly è infatti tornato in gruppo, mentre Cabal ha lavorato a parte. Quest'ultimo però a partire da domani (giovedì, ndr) dovrebbe riprendere ad allenarsi con i compagni.

Dusan Vlahovic, infine, si è allenato a parte. Gli esami di due giorni fa - ricordiamo - hanno escluso lesioni, ma è comunque da verificare che il centravanti serbo, alle prese con un sovraccarico muscolare, possa esserci al Franchi.

Nel frattempo, chi sicuramente non sarà della partita è Daniele Rugani. La Juventus in giornata ha infatti comunicato sul proprio sito ufficiale il bollettino medico, con le condizioni del difensore, che ha riportato un infortunio. Di seguito il testo della nota: "In seguito a un problema muscolare accusato durante l'allenamento di martedì, questa mattina Daniele Rugani è stato sottoposto ad accertamenti radiologici presso il J|medical. Gli esami strumentali hanno evidenziato una lesione di basso grado del muscolo soleo della gamba destra".