Rep. Democratica del Congo verso il Mondiale. Mavididi cambia idea e sogna la convocazione

La Repubblica Democratica del Congo sta vivendo uno dei momenti più esaltanti della sua storia calcistica, un vero e proprio sogno chiamato Mondiale. Dopo aver battuto due grandi del continente africano come Camerun e Nigeria infatti i Leopards si preparano al play off – sorteggio il 20 novembre – per conquistare uno dei posti ancora vacanti per il torneo iridato del 2026.

Motivo per il quale alcuni giocatori che in passato hanno declinato l’invito della Federcalcio congolese a unirsi alla formazione africana, starebbero cambiando idea e sarebbero ora attratti dalla possibilità di vestire quella maglia. Fra questi, secondo B-One Television, ci sarebbe anche quello Stephy Mavididi visto anche in Italia con la maglia della Juventus Next Gen (36 presenze e sette gol) che esordi anche con la formazione maggiore bianconera.

Il classe ‘98, nato in Inghilterra e attualmente in forza al Leicester, infatti sarebbe pronto a vestire la maglia della Repubblica Democratica del Congo e aspetterebbe solo una chiamata del ct Sebastien Desabre. Resta ora da capire se questo cambio d’idea, che in molto sottolineano opportunistico, avrà qualche effetto o la nazionale africana deciderà di fare a meno delle sue prestazioni per continuare con il gruppo che ha conquistato un sogno.