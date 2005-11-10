Cisse: "Non mi sarei mai aspettato una tripletta. Italia? Adesso penso solo al Milan"

Mattatore della notte di Europa League Alphadjo Cisse, autore di tre dei quattro gol con i quali il Milan ha superato il Salisburgo in Austria, ha rilasciato alcune dichiarazioni nella zona mista della 'RedBull Arena'. Ecco quanto raccolto da MilanNews: “Sono molto contento di questa tripletta e di questa vittoria, sono molto soddisfatto. Sicuramente mi porterò con me questo momento”.

È un segnale che dai per essere tra i titolari? Puoi giocare da 9? Che ruolo sei?

“Diciamo che non ho un ruolo, cerco sempre di dare il massimo in qualsiasi posizione mi venga data. Che sia da 9 o da trequartista cerco sempre di dare il massimo”.

Si parla tanto dei giovani italiani… Cisse dà un segnale al movimento italiano?

“Di giovani italiani ce ne sono tanti forti. Ne usciranno tanti molto presto. Dobbiamo avere la fiducia dei mister come sta facendo mister Amorim con me e tutti gli altri”.

Tra l’altro, assist di Bartesaghi per Cisse. Poi in campo c’era anche Camarda, ma per lui il gol è rimandato.

“Sono sicuro che il gol arriverà, è un giocatore davvero forte. Con Barte ho un bel rapporto e sono contento che mi abbia fatto assist”.

Sei il più giovane italiano a segnare una tripletta in Europa.

“Me l’hanno detto prima, sono contento. Me lo porterò con me, è un gran ricordo. Ma è in secondo piano”.

Te lo aspettavi un inizio così?

“Penso che ad inizio anno nessuno si sarebbe aspettato questa tripletta e tutto quello che sto facendo adesso. Ma per essere qua ho lavorato molto e se sono qui è anche grazie al lavoro”.

È la partita più importante della tua carriera?

“Non te lo so dire. Una delle più belle possiamo dire di sì”.

Amorim ha detto “I love Cisse”. Tu vuoi dire “I love Amorim”?

“(Ride, ndr). Col mister ho un bel rapporto, come tutte le altre persone. È una cosa che mi ha dato una spinta in più. Sono contento”.

La tripletta è anche un messaggio per Roberto Mancini?

“Quello che succede succede, sono tranquillo. Sono concentrato sul Milan adesso”.