Il Milan ha inviato la prima offerta ufficiale al West Ham per Fullkrug: tutti i dettagli

Il Milan ha individuato in Niclas Fullkrug l'attaccante che potrebbe cambiare le sorti del reparto offensivo a disposizione di Massimiliano Allegri. Secondo quanto riportato da Sky Sport Deutschland, il club rossonero ha presentato un'offerta ufficiale al West Ham per il centravanti tedesco, che gli Hammers stanno valutando. Igli Tare e gli uomini mercato hanno inviato una proposta per acquistare il giocatore in prestito con diritto di riscatto.

Gli inglesi però vorrebbero più certezze e quindi l'inserimento, almeno, di un obbligo. Il motivo è quello più ovvio, ovvero il fatto che serve la certezza di monetizzare. Nelle prossime settimane si capirà qualcosa in più, ma, qualora il Diavolo decidesse di affondare, è possibile che venga trovato un accordo. Tra 16 giorni inizierà la sessione di trasferimenti e ogni trattativa potrà entrare nel vivo. Su di lui è vivo anche l'interesse del Wolfsburg.

Il classe '93, che ha un contratto valido fino al 30 giugno 2028, ha vestito in carriera le maglie di Werder Brema, Hannover, Norimberga, Borussia Dortmund, West Ham e SpVgg Greuther Fürth. Inoltre è sceso in campo 24 volte con la Germania, segnando 14 gol. Per ora non ha vinto nessun trofeo, ma al Milan potrebbe avere l'occasione finalmente per farlo.