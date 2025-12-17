Niclas Fullkrug, infortuni e due soli gol: nel 2025 ha fatto molto peggio di Gimenez

Un anno dopo aver speso 30 milioni di euro, il Milan è pronto a tornare sul mercato per ingaggiare un altro centravanti. In queste ore il club rossonero sta stringendo per il prestito di Niclas Füllkrug, centravanti classe '93 che il prossimo 9 febbraio compirà 33 anni. Al West Ham dopo lo strappo muscolare rimediato a metà ottobre ha trovato pochissimo spazio e allora ecco la decisione di andare altrove per rilanciarsi. Per tentare di salire sull'ultimo treno per il Mondiale e ritrovare quella nazionale tedesca che non lo vede più protagonista dallo scorso giugno.

Fullkrug è la soluzione trovata dal Milan per non incidere sul bilancio. Per non gravare sulle strategie della prossima stagione. L'idea è quella di mettere a disposizione di Allegri già dal 2 gennaio un nuovo centravanti con caratteristiche diverse rispetto a Nkunku: 37 milioni di euro più cinque di bonus per un calciatore che non è un numero 9. Che non è quel centravanti alla Giroud che il Milan ha cercato a lungo la scorsa estate.

Un 9 nel senso più classico del termine lo è Füllkrug che però da quando è sbarcato a Londra non ha mai trovato continuità. Quest'anno non ha ancora trovato il primo gol in stagione e non è poi andata troppo meglio nella scorsa stagione: tre reti in 20 partite. Il West Ham l'ha acquistato nell'estate 2024 per 30 milioni di euro, ma subito ha dovuto fare i conti con i frequenti infortuni del calciatore: prima un'infiammazione del tendine d'Achille e poi un infortunio alla coscia l'hanno di fatto messo fuori servizio per metà stagione. Condizionato un rendimento che nell'ultimo anno e mezzo è stato decisamente al di sotto delle aspettative.

E allora a conti fatti in questo 2025 ha fatto meglio Santiago Gimenez. Il messicano che ha deciso di operarsi e tornerà solo a fine gennaio in questa stagione ha segnato con la maglia rossonera un solo gol in Coppa Italia: pochissimo, ma comunque di più del tedesco. Facendo poi il confronto sull'anno solare, Füllkrug è a quota due reti mentre Gimenez a tredici. Quasi tutti nei primi mesi dell'anno, certo, e proprio per questo il club rossonero è pronto a correre ai ripari. Ma la soluzione oggi non sembra granché meglio, almeno stando ai numeri.