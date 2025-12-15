Napoli, Politano: "Non mi aspetto di essere titolare per forza. Conte fa ciò che ritiene opportuno"

In conferenza stampa, l'esterno del Napoli Matteo Politano ha parlato del momento della squadra dopo il ko con l'Udinese e della sua situazione personale, dopo aver di fatto perso il posto da titolare nelle ultime settimane:

"Dobbiamo parlarne domani realizzando la partita che abbiamo fatto, nel primo tempo non avevamo fatto male, poi nella ripresa siamo entrati con poca energia, nei primi quindici minuti della ripresa andavano già al doppio".



Altra sconfitta in trasferta:

"La sconfitta fa male, avevamo ingranato con quattro vittoria di fila, potevamo prendere qualche punto sul Milan, ma quest'anno il campionato è difficile, sono tante gare complicate, abbiamo visto il Milan con il Sassuolo, dobbiamo pensare gara per gara recuperando energie".

Ti aspettavi oggi magari di giocare dall'inizio?

"Sono decisioni del mister, di partite ne ho giocate tante e il tecnico ha fatto le scelte che riteneva opportune, non mi aspetto mai di essere per forza titolare. Ho detto che giocano spesso gli stessi perché abbiamo avuto anche infortuni tra Lobotka e Gutierrez, ora speriamo di riavere tutti".