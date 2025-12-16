TMW News La Roma riparte con carica. Attesa per la Supercoppa

Nel corso del TMW News spazio a tutte le considerazioni sul campionati ripartendo dalla Roma che ieri ha ritrovato il successo battendo il Como. Ne parliamo con Luciano Marangon con cui analizziamo la lotta scudetto e poi con Luigi Apolloni con cui ci soffermiamo anche sul Parma reduce dalla sconfitta con la Lazio arrivata peratro quando i gialloblù erano in undici contro nove.

Gasperini ha trovato la sua Roma

Vittoria caratterizzato da spirito e carica quella di ieri dei giallorossi contro il Como. "Abbiamo rischiato poco - ha detto Gasperini - sapevamo che loro giocavano molto col portiere e purtroppo nel calcio questa situazione sta dilagando: non è spettacolare. Abbastanza stucchevole, ma è chiaro che quando incontri queste gare lo devi esasperare, perché sennò la gara è bruttissima da vedere. Devi avere spirito e prenderti dei rischi: è andata bene. Sono particolarmente soddisfatto perché in casa avevamo vinto altre partite ma mai con questa qualità e con questa espressione di gara. Abbiamo affrontato una squadra che ha permesso che venisse fuori questa partita perché è stata una partita aperta. Siamo particolarmente soddisfatti perché quando vinci giocando anche bene la gente è più contenta. Stasera diciamo belli e bravi".

