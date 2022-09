Napoli, seduta di rifinitura: Osihmen ha lavorato con il gruppo, terapie per Demme

Seduta di rifinitura per il Napoli questa mattina all'SSCN Konami Training Center. Gli azzurri stasera affronteranno il Liverpool nella prima giornata di Champions League in programma allo Stadio Maradona alle ore 21. La squadra ha iniziato la sessione con una fase di attivazione in palestra. Successivamente esercitazioni su calci piazzati e tiri in porta. Osimhen ha svolto seduta in gruppo. Per Demme terapie e lavoro personalizzato in campo. L'attaccante è stato convocato per la sfida di questa sera con il Liverpool.