Bologna da sistemare alle estremità: la difesa subisce quasi sempre, l'attacco ancora non segna

Ci sono un paio di problemi abbastanza visibili nell'avvio di stagione del Bologna, certificati anche dal pareggio per 1-1 contro il Friburgo con cui i rossoblù hanno ottenuto il primo punto del loro cammino nella Fase Campionato di Europa League. Almeno un paio di reparti necessitano di essere sistemati, basta osservare qualche numero per capirlo.

Partendo dalla difesa, c'è un dato: il Bologna nelle 7 partite ufficiali disputate fino ad oggi ha sempre subito almeno un gol. Solamente nel successo per 1-0 contro il Como della 2^ giornata di Serie A, lo scorso 30 agosto, a Skorupski è riuscito chiudere la propria porta. E dire che comunque l'estremo difensore polacco, proprio come oggi con il Friburgo, non di rado si è rivelato capace di interventi importanti.

Spostando lo sguardo verso l'attacco, le cose al momento non girano troppo meglio per il Bologna. Tolto il grande protagonista Orsolini con i suoi 4 gol, sono andati a segno solamente altri due calciatori: Odgaard e Castro, entrambi con una rete a testa. Tutti a zero gli altri. Ed è ancora davvero troppo poco per reggere le ambizioni di doppio (se non triplice) percorso che il Bologna si augura di poter vivere in questa annata.