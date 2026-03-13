Clamoroso a Torino: due autogol del Parma in 2 minuti. 3-1 al 57' con autoreti di Delprato e Keita
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Cose che si vedono raramente nel calcio, quelle accadute nel giro di due minuti nella sfida tra Torino e Parma. I granata hanno infatti trovato due gol in rapida successione frutto di altrettante autoreti firmate da Enrico Delprato e Mandela Keita. Nel primo caso il capitano dei gialloblù ha deviato in porta un tiro-cross di Che Adams, mentre nel secondo è stato sfortunato il centrocampista che ha ribadito in gol un tiro di Simeone respinto dalla traversa. 3-1 dunque al 57'.
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