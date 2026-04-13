Pellegrino: "Al Parma siamo 6 argentini e mezzo. Mi sono adattato in fretta e mi sento a mio agio"

Mateo Pellegrino, attaccante del Parma, ha rilasciato una lunga intervista a Olé per raccontare - tra i vari trattati - il suo inserimento in Italia. Queste le sue principali dichiarazioni sui gialloblù: "Sono molto felice per il momento che sto vivendo, ma perché lo sto anche godendo. Perché ho lavorato molto per arrivare al posto in cui sono oggi, quindi sono felice, me lo godo e imparo ogni giorno perché voglio continuare a migliorare. E ovviamente sto cercando di aiutare la squadra".

Sui tanti argentini nella rosa del Parma: "Sì, è un gruppo bellissimo. So che è il mio primo club in Europa, ma non credo sia così facile trovare un gruppo in cui ti senti così a tuo agio, qualcosa che ti aiuta a sentirti come a casa. Siamo sei argentini, quasi sette, perché uno è metà statunitense e argentino, Cremaschi. Stiamo molto bene, ci ritroviamo fuori dal club a mangiare asado, a bere mate. È un gruppo bellissimo. E quell’unione che abbiamo poi ci aiuta a rendere meglio in campo".

Sul suo processo di adattamento in Italia: "Sono arrivato poco più di un anno fa e sono riuscito ad adattarmi abbastanza velocemente, perché appena sono arrivato eravamo in competizione e ho iniziato a giocare, mi è toccato partire titolare e mi sono guadagnato un posto nell’undici. Il club è bellissimo, ha tutto per crescere come giocatore e ci sta andando relativamente bene. Credo che potesse andare meglio in questa stagione, ma sono molto felice e voglio continuare a crescere, imparare e migliorare. Io mi sento molto a mio agio qui".

Su quali attaccanti prende come riferimento: "Oggi direi che il nove per eccellenza è Haaland, perché è molto completo, fa gol in tutti i modi e come finalizzatore è fuori dal comune. Poi guardo molto Lautaro Martinez, mi piace come si muove in area. Da piccolo guardavo Ibrahimovic e Ronaldo il Fenomeno".