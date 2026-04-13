Serie C, 36ª giornata: i risultati al 45'. Benevento e Catania sotto all'intervallo

Si sono appena conclusi i primi tempi dei cinque posticipi della 26ª giornata di Serie C. E tre match su cinque vanno al riposo sul risultato di 1-0. Al 45' sono in vantaggio Renate, Cavese (sul campo del Benevento già aritmeticamente in Serie B) e Crotone. Gli unici risultati che divergono sono quelli fra Dolomiti Bellunesi e Pro Patria e fra Picerno e Cosenza fermi sull'1-1, Di seguito il quadro completo del turno:

SERIE C - 36ª GIORNATA

GIRONE A

Alcione Milano-Lecco 0-2

7' Duca, 73' Bonaiti

Lumezzane-Union Brescia 1-0

69' Iori

Pergolettese-Virtus Verona 2-2

18' Amadio (V), 21' Fabbro (V), 90'+4 Corti (P), 90'+8 Padalino (P)

Triestina-Giana Erminio 2-0

38' Begheldo, 68' Faggioli

Vicenza-Novara 3-1

9' [rig.] Rauti (V), 45' Ledonne (N), 45'+6 Caferri (V), 46' Stuckler (V)

Cittadella-Trento 1-3

20' Dalmonte (T), 60' Giannotti (T), 76' Bunino (C), 90'+1 Pellegrini (T)

Ospitaletto Franciacorta-AlbinoLeffe 3-0

55' Nessi, 60' Guarneri, 82' Gobbi

Inter U23-Arzignano Valchiampo 0-1

62' Cariolato

In corso

Dolomiti Bellunesi-Pro Patria 1-1

18' Giudici (PP), 45+4' rig Clemenza (DB)

Renate-Pro Vercelli 1-0

15' Karlsson

GIRONE C

Atalanta U23-Monopoli 2-0

54' Misitano, 73' Cissé

Casertana-Audace Cerignola 4-1

2' e 8' Girelli (C), 18' Llano (C), 42' Butic (C), 61' D'Orazio (A)

Foggia-Siracusa 1-1

33' Arditi (S), 58' Tommasini (F)

Latina-Casarano 1-2

52' Grandolfo (C), 66' [rig.] Chiricò (C), 73' Lipani (L)

Team Altamura-Giugliano 1-1

45'+1 Grande (T), 89' Zammarini (G)

Trapani-Salernitana 1-2

23' [rig.] Celeghin (T), 48' Ferrari (S), 90'+6 Boncori (S)

Potenza-Sorrento 3-0

9' Siatounis, 55' D'Auria, 59' Erradi

In corso

Benevento-Cavese 0-1

11' Orlando

Crotone-Catania 1-0

43' Gallo

Picerno-Cosenza 1-1

9' Florenzi (C), 22' Del Fabro (P)

GIRONE B

Campobasso-Bra 0-0

Gubbio-Pianese 1-1

18' Ianesi (P), 66' Bruscagin (G)

Pineto-Torres 0-0

Forlì-Ascoli 0-3

37' D'Uffizi, 48' Corradini, 83' Milanese

Juventus Next Gen-Guidonia Montecelio 1-0

61' Licina

Ternana-Perugia 2-2

41' Capuano (T), 66' Ferrante (T), 68' Bacchin (P), 84' Montevago (P)

Domenica 12 aprile

Arezzo-Livorno 2-0

5' Ionita, 83' Varela Djamanca

Pontedera-Ravenna 0-1

68' Da Pozzo

Vis Pesaro-Carpi 3-0

30' Giovannini, 70' e 79' Jallow

Riposa: Sambenedettese

CLASSIFICA SERIE C, GIRONE B - Arezzo 74, Ascoli 74, Ravenna 70*, Campobasso 53, Juventus Next Gen 51, Pineto 50, Vis Pesaro 46, Pianese 46, Ternana 45, Gubbio 44, Livorno 40*, Guidonia Montecelio 38, Carpi 37, Perugia 37, Forlì 36, Torres 35, Sambenedettese 31, Bra 31, Pontedera 20

N.B. - * una gara in più

Pontedera retrocesso in Serie D

Campobasso penalizzato di 2 punti dalla Giustizia Sportiva; Ternana penalizzata di 5 punti dalla Giustizia Sportiva