Udinese, il contratto di Inler è in scadenza: "Presto ci siederemo, non si sa cosa succederà"

L'Udinese ha appena battuto 3-0 il Milan a San Siro e in casa friulana l'umore è decisamente quello dei giorni migliori. Intervistato da Tivibu Sport, Gokhan Inler, responsabile dell'area tecnica bianconera, ha commentato così il match di sabato pomeriggio: "Il nostro obiettivo è essere nella top 10 di Serie A. Speriamo di raggiungere i 50 punti. Nei prossimi anni vogliamo andare in Europa".

Inler si è soffermato anche sul suo futuro, visto che il 30 giugno teoricamente potrebbe essere libero e non più vincolato all'Udinese, spiegando a che punto sono le trattative con la società per rinnovare l'intesa: "Alla fine della stagione il mio contratto scade, ma ci rimetteremo presto al tavolo. Non si sa cosa succederà, ma se continueremo naturalmente sarò felice, che sia di buon auspicio".

Infine ha voluto elogiare anche Nicolò Zaniolo, che all'Udinese sembra essere tornato quello dei tempi migliori: "È migliorato molto nella vita privata e in campo. C'è un Zaniolo che dà tutto se stesso. È un giocatore importante per la nostra squadra".