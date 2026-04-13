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Perugia salvo, Borras guarda avanti: “Sostenibilità e progetto Faroni per il rilancio”

Perugia salvo, Borras guarda avanti: “Sostenibilità e progetto Faroni per il rilancio”TUTTO mercato WEB
© foto di Stefano Scarpetti
Luca Bargellini
ieri alle 22:49Serie C
Luca Bargellini

Il Perugia riparte dal derby e da un punto che vale molto più della classifica. Il pareggio ottenuto nell’ultima sfida contro la Ternana ha infatti portato in dote non solo un risultato utile, ma anche indicazioni importanti sul futuro societario del club biancorosso.

Al termine della gara, il Direttore Generale Hernan Borras si è presentato ai microfoni visibilmente emozionato, sottolineando il senso di responsabilità nel guidare una piazza storica in una stagione complessa. Nonostante un rendimento al di sotto delle aspettative, il dirigente ha ribadito la solidità del progetto targato Faroni, evidenziando come la squadra non abbia mai smesso di lottare.

Entrando nel dettaglio, Borras ha fatto il punto sulla gestione societaria e sulle prospettive future: "La presenza di Ricardo Gaucci mi ha permesso di concentrarmi maggiormente sulla parte calcistica - si legge su TuttoC.com -. In questi mesi abbiamo lavorato molto dietro le quinte: abbiamo già pronti 40 contratti di sponsorizzazione per l'anno prossimo e la campagna abbonamenti è definita".

Un lavoro silenzioso ma concreto, che – come evidenziato anche nel monitoraggio del girone – certifica una gestione attenta e sostenibile: "Il presidente Faroni ha dimostrato un grande sforzo economico onorando ogni scadenza e pagamento. La sostenibilità è la nostra bussola: non serve spendere milioni per vincere le partite, serve equilibrio e spazio ai giovani del nostro vivaio".

Il direttore generale ha poi affrontato il tema delle critiche, mantenendo una linea chiara in vista del futuro: "Accetto le critiche costruttive, servono a migliorare. Sappiamo che la Serie C è un campionato difficile e che il Perugia meriterebbe altre palcoscenici, ma dobbiamo essere realisti e sistemare ogni tassello prima di annunciare grandi investimenti".

In chiusura, un passaggio carico di emozione e memoria: "Voglio mandare un grande abbraccio a Franco Vannini e alla sua famiglia; per lui e per tutti gli ex calciatori che hanno fatto grande questa maglia, le porte del Perugia Calcio saranno sempre aperte".

Con la salvezza ormai a un passo, il Perugia guarda avanti: l’obiettivo è costruire basi solide per una stagione di rilancio, partendo da una gestione sostenibile e da un progetto che punta su equilibrio e valorizzazione interna.

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