La Fiorentina vince di misura e ipoteca la salvezza: ci pensa Gosens a piegare la Lazio

Una vittoria per 1-0 che mette una seria ipoteca sulla salvezza quella ottenuta dalla Fiorentina contro la Lazio che chiude la 32ª giornata. Ai viola basta il colpo di testa di Gosens realizzato alla mezz’ora del primo tempo per salire a quota 35 punti e andare a +8 su Cremonese e Lecce. Tornano a perdere dopo cinque partite i biancocelesti, che restano al 9º posto a quota 44 punti.

Primo tempo pimpante, lo sblocca Gosens

Partenza a razzo della formazione capitolina, ad un passo dal gol dopo poco più di due minuti con un piazzato di Zaccagni dopo una serie di errori della difesa gigliata nel quale De Gea si supera distendendosi alla sua sinistra e deviando in angolo con la punta delle dita. Al 9’ doppia grande chance per parte: prima una dormita di Gosens spalanca un’autostrada a Cancellieri che si fa ipnotizzare da De Gea a tu per tu dallo spagnolo. Sul ribaltamento di fronte riceve Piccoli dal limite dell’area che si gira e calcia una bordata che finisce di pochissimo a lato. Passano i minuti ed è la Fiorentina a prendere in mano il pallino del gioco, trovando il gol che sblocca la partita al 28’ dopo un bel cross dalla destra di Harrison che trova sul secondo palo la testa di Gosens, bravissimo a svettare su Lazzari e a battere Motta dopo che la palla ha sbattuto sul palo interno.

La Lazio non sfonda e lamenta un rigore

Il ritmo cala nella ripresa e la Fiorentina si fa vedere per la prima volta dalle parti di Motta intorno al 58’ con un doppio tiro di Harrison deviato prima da Romagnoli e poi dall’estremo difensore classe 2005. Al 63’ la Lazio lamenta un calcio di rigore dopo un contatto in area tra Noslin e Mandragora: l’arbitro Fabbri in un primo momento lascia correre (ammutendo anche il belga per simulazione) e conferma la propria decisione anche dopo essere stato richiamato dal VAR. Al 81’ ancora Lazio pericolosa con Ratkov che anticipa di testa Ranieri sul cross dalla sinistra di Nuno Tavares, ma la conclusione è centrale e viene deviata da De Gea. È l’ultima vera azione prima che il Franchi esploda di gioia al triplice fischio dopo minuti di recupero.