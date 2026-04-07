Parma, Pellegrino sarà squalificato contro il Napoli: chi lo sostituirà?

La partita di sabato contro la Lazio è stata senz’altro positiva per molti aspetti per il Parma: la squadra ha reagito dopo due sconfitte consecutive e ha ottenuto un punto al termine di una prestazione di buon livello, che ha dimostrato come i crociati abbiano ancora la spina ben connessa. Il Parma, però, è uscito dall’Olimpico con almeno una notizia negativa: ci stiamo riferendo al giallo estratto a Mateo Pellegrino, che porta il conto a cinque ammonizioni stagionali. L’argentino dovrà dunque saltare la prossima sfida di campionato, che vedrà i crociati impegnati allo Stadio Tardini contro il Napoli. Una sfida sulla carta proibitiva, nella quale la fisicità e la leadership di Pellegrino in attacco sarebbero stati fondamentali per la squadra di mister Carlos Cuesta. L’attaccante però non ci sarà e dunque è lecito iniziare a domandarsi chi sarà a sostituirlo.

Posto che il tecnico maiorchino confermi l’ormai consueto 3-5-2, il sostituto naturale di Mateo Pellegrino è Nesta Elphege: l’attaccante francese, arrivato nel corso del mercato di gennaio, ha giocato solo tre spezzoni di partita contro Juventus, Fiorentina e Cremonese, sempre subentrando a gara in corso e totalizzando un bottino di 50 minuti giocati. Adesso però potrebbe arrivare la prima occasione da titolare: infatti, se venisse confermato il consueto assetto tattico, Elphege sarebbe l’uomo più indicato per caratteristiche tecniche e fisiche a sostituire Pellegrino e affiancarsi a Strefezza nel tandem offensivo. A questo si può aggiungere come, rispetto all’argentino, l’attaccante francese abbia una caratteristica diversa: è abile nell’attaccare la profondità, soprattutto quando ha di fronte a sé molto campo. Dunque in una gara come quella contro il Napoli, dove presumibilmente saranno i partenopei a tenere il baricentro più alto, Elphege potrebbe essere un’arma in più per sfruttare gli spazi aperti in ripartenza.

Ma c’è anche un’altra possibilità per l’attacco del Parma. E questa opzione viene dalla formazione Primavera: ci stiamo riferendo a Daniel Mikolajewski, tra i migliori marcatori del suo campionato e perno della squadra di mister Nicola Corrent. L’attaccante polacco è stato già convocato più volte anche in Prima Squadra, ma non l’esordio non è ancora arrivato. Con tutte le probabilità mister Carlos Cuesta lo convocherà per la gara contro il Napoli e chissà che non possa essere la volta buona per vederlo calcare un campo di Serie A per la prima volta. Dal canto suo, Mikolajewski ci spera, come ha sottolineato lui stesso ai canali ufficiali delle federazione polacca dopo il primo gol siglato con l’Under 21: “Spero di avere un'opportunità in prima squadra subito dopo il mio ritorno dalla nazionale. E se non dovesse succedere, continuerò a giocare nella Primavera e a segnare gol. Ma mi resta ancora un anno nel calcio giovanile. In ogni caso, la prossima stagione dovrò essere con la prima squadra. Non c'è molto tempo”.

Vedremo dunque chi sarà a sostituire Pellegrino nella gara contro il Napoli. Le alternative in casa Parma non mancano: il più indiziato, al momento, sembra Nesta Elphege, ma occhio al possibile inserimento di Daniel Mikolajewski, anche a gara in corso (ma non solo). A meno che Cuesta non decida di stravolgere la squadra e cambiare modulo, con un possibile falso nove: Oristanio, Strefezza e addirittura Bernabé sarebbero i più papabili.