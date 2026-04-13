Serie C, 36ª giornata: i risultati dei posticipi. La Pro Patria è ancora vive. Cade il Catania

Si chiudono i posticipi di questa sera e contestualmente va in archivio la 36ª giornata del campionato di Serie C. Nel Girone A il proscenio va alla Pro Vercelli che torna alla vittoria contro la Dolomiti Bellunesi e ritarda, almeno fino al prossimo weekend, la retrocessione in Serie D. Successo importante anche per il Renate sulla Pro Vercelli: le Pantere consolidano la quinta posizione a -1 dal Trento. Nel Girone C, invece, sconfitta indolore per il già promosso Benevento, mentre non è così per il Catania che cade a Crotone tenendo aperta la corsa per il secondo posto al possibile inserimento di Casertana e Salernitana. In ottica salvezza, invece, i tre punti ottenuti da Cavese e Picerno. Di seguito il quadro completo del turno con le classifiche aggiornate dei tre raggruppamenti:

SERIE C - 36ª GIORNATA

GIRONE A

Alcione Milano-Lecco 0-2

7' Duca, 73' Bonaiti

Lumezzane-Union Brescia 1-0

69' Iori

Pergolettese-Virtus Verona 2-2

18' Amadio (V), 21' Fabbro (V), 90'+4 Corti (P), 90'+8 Padalino (P)

Triestina-Giana Erminio 2-0

38' Begheldo, 68' Faggioli

Vicenza-Novara 3-1

9' [rig.] Rauti (V), 45' Ledonne (N), 45'+6 Caferri (V), 46' Stuckler (V)

Cittadella-Trento 1-3

20' Dalmonte (T), 60' Giannotti (T), 76' Bunino (C), 90'+1 Pellegrini (T)

Ospitaletto Franciacorta-AlbinoLeffe 3-0

55' Nessi, 60' Guarneri, 82' Gobbi

Inter U23-Arzignano Valchiampo 0-1

62' Cariolato

Dolomiti Bellunesi-Pro Patria 2-4

18' Giudici (PP), 45+4' rig Clemenza (DB), 63' Marconi (DB), 72' Citterio (PP), 74' Mastroianni (PP), 85' Orfei (PP)

Renate-Pro Vercelli 2-1

15' Karlsson (R), 64' Calì (R), 79' Sow (PV)

CLASSIFICA SERIE C, GIRONE A - Vicenza 85, Union Brescia 63, Lecco 63, Trento 61, Renate 60, Cittadella 56, Lumezzane 52, Alcione Milano 51, Inter U23 48, AlbinoLeffe 47, Arzignano Valchiampo 47, Giana Erminio 46, Ospitaletto 45, Novara 44, Pro Vercelli 43, Dolomiti Bellunesi 39, Pergolettese 37, Virtus Verona 24, Pro Patria 23, Triestina 12

N.B. - Vicenza promosso in Serie B; Triestina retrocessa in Serie D

GIRONE C

Atalanta U23-Monopoli 2-0

54' Misitano, 73' Cissé

Casertana-Audace Cerignola 4-1

2' e 8' Girelli (C), 18' Llano (C), 42' Butic (C), 61' D'Orazio (A)

Foggia-Siracusa 1-1

33' Arditi (S), 58' Tommasini (F)

Latina-Casarano 1-2

52' Grandolfo (C), 66' [rig.] Chiricò (C), 73' Lipani (L)

Team Altamura-Giugliano 1-1

45'+1 Grande (T), 89' Zammarini (G)

Trapani-Salernitana 1-2

23' [rig.] Celeghin (T), 48' Ferrari (S), 90'+6 Boncori (S)

Potenza-Sorrento 3-0

9' Siatounis, 55' D'Auria, 59' Erradi

Benevento-Cavese 0-1

11' Orlando

Crotone-Catania 2-0

43' Gallo, 59' Musso

Picerno-Cosenza 3-1

9' Florenzi (C), 22' Del Fabro (P), 60' Bianchi (P), 71' rig Cardoni (P)

CLASSIFICA SERIE C, GIRONE C - Benevento 80, Catania 68, Casertana 65, Salernitana 63, Cosenza 63, Crotone 58, Casarano 53, Monopoli 52, Audace Cerignola 52, Potenza 47, Team Altamura 44, Atalanta U23 43, Cavese 40, Picerno 39, Sorrento 37, Latina 36, Giugliano 35, Foggia 27, Siracusa 24, Trapani 23

N.B. - Benevento promosso in Serie B.

Trapani penalizzato di 25 punti dalla Giustizia Sportiva; Siracusa penalizzato di 11 punti dalla Giustizia Sportiva

GIRONE B

Campobasso-Bra 0-0

Gubbio-Pianese 1-1

18' Ianesi (P), 66' Bruscagin (G)

Pineto-Torres 0-0

Forlì-Ascoli 0-3

37' D'Uffizi, 48' Corradini, 83' Milanese

Juventus Next Gen-Guidonia Montecelio 1-0

61' Licina

Ternana-Perugia 2-2

41' Capuano (T), 66' Ferrante (T), 68' Bacchin (P), 84' Montevago (P)

Domenica 12 aprile

Arezzo-Livorno 2-0

5' Ionita, 83' Varela Djamanca

Pontedera-Ravenna 0-1

68' Da Pozzo

Vis Pesaro-Carpi 3-0

30' Giovannini, 70' e 79' Jallow

Riposa: Sambenedettese

CLASSIFICA SERIE C, GIRONE B - Arezzo 74, Ascoli 74, Ravenna 70*, Campobasso 53, Juventus Next Gen 51, Pineto 50, Vis Pesaro 46, Pianese 46, Ternana 45, Gubbio 44, Livorno 40*, Guidonia Montecelio 38, Carpi 37, Perugia 37, Forlì 36, Torres 35, Sambenedettese 31, Bra 31, Pontedera 20

N.B. - * una gara in più

Pontedera retrocesso in Serie D

Campobasso penalizzato di 2 punti dalla Giustizia Sportiva; Ternana penalizzata di 5 punti dalla Giustizia Sportiva