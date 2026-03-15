Roma in dieci, ma il rosso a Wesley crea dubbi. Marelli: "Il tocco sembra di Rensch..."
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La Roma è rimast in dieci uomini al 65’ della sfida contro il Como, con l’arbitro Massa che ha estratto il secondo cartellino giallo verso Wesley, decretandone l’espulsione. Un rosso che genera comunque dubbi, col brasiliano che non sembra fare fallo su Baturina, toccato semmai dall’altro giallorosso Rensch. Questo il pensiero di Luca Marelli a DAZN:
“Vedendo il replay, effettivamente sembra nella realtà dei fatti che Wesley non affondi, non ci sia contatto mentre sembra esserci il contatto da parte di Rensch. L’idea di Massa deve essere stata quella che Wesley abbia compiuto un’intervento da azione potenzialmente pericolosa…”.
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