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Marelli su Juventus-Sassuolo: "Rigore? Braccio di Idzes completamente fuori sagoma"

Marelli su Juventus-Sassuolo: "Rigore? Braccio di Idzes completamente fuori sagoma"TUTTO mercato WEB
Oggi alle 23:10Serie A
Paolo Lora Lamia

Luca Marelli, dagli studi di DAZN, ha commentato l'arbitraggio di Juventus-Sassuolo soffermandosi in particolare sull'episodio del rigore poi sbagliato da Locatelli.

Le sue parole: "C'era da valutare se ci fosse stato il tocco col braccio, per quello il Check è andato per le lunghe. Dopo essersi accertati che Idzes avesse toccato il pallone col braccio, il tocco è punibile sia perché il braccio è sopra l'altezza della spalla che perché è completamente fuori sagoma".

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