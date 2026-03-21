Marelli su Juventus-Sassuolo: "Rigore? Braccio di Idzes completamente fuori sagoma"

Luca Marelli, dagli studi di DAZN, ha commentato l'arbitraggio di Juventus-Sassuolo soffermandosi in particolare sull'episodio del rigore poi sbagliato da Locatelli.

Le sue parole: "C'era da valutare se ci fosse stato il tocco col braccio, per quello il Check è andato per le lunghe. Dopo essersi accertati che Idzes avesse toccato il pallone col braccio, il tocco è punibile sia perché il braccio è sopra l'altezza della spalla che perché è completamente fuori sagoma".