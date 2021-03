probabili formazioni Le ultime sul 26° turno di A, LIVE: Kulusevski in vantaggio su Morata

vedi letture

Il 26° turno di Serie A tornerà ad essere composto da dieci gare, a meno di sorprese: il Torino ha avuto infatti l'ok per tornare ad allenarsi e, se non arriveranno novità nelle prossime ore, partirà alla volta di Crotone. Per lotta Champions e salvezza, le più appassionanti in questo momento della stagione, altra giornata importante e che potrebbe segnare svolte significative in classifica. Di seguito tutte le probabili formazioni del 26° turno di Serie A, raccolte dai nostri inviati:

Articolo in aggiornamento!

SPEZIA-BENEVENTO - Sabato, ore 15.00, stadio Alberto Picco

SPEZIA (4-3-3): Zoet; Vignali, Ismajli, Erlic, Bastoni; Estevez (Sena), Ricci, Maggiore; Verde, Nzola (Agudelo), Gyasi.

Allenatore: Italiano.

BENEVENTO (4-3-2-1): Montipò; Improta, Glik, Caldirola, Barba; Hetemaj, Schiattarella, Ionita; Caprari, Viola; Lapadula.

Allenatore: Filippo Inzaghi.

UDINESE-SASSUOLO - Sabato, ore 18.00, Dacia Arena

UDINESE (3-5-2): Musso; Becao, Bonifazi, Nuytinck; Molina, De Paul, Walace, Pereyra, Stryger Larsen; Nestorovski, Llorente.

Allenatore: Gotti.

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Marlon, Ferrari, Kyriakopoulos; Locatelli, Obiang; Berardi, Maxime Lopez, Djuricic; Caputo.

Allenatore: De Zerbi

JUVENTUS-LAZIO - Sabato, ore 20.45, Allianz Stadium

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Danilo, Demiral, Alex Sandro, Bernardeschi; Chiesa, Rabiot, McKennie, Ramsey; Kulusevski, Ronaldo.

Allenatore: Pirlo.

LAZIO (3-5-2): Reina; Patric, Acerbi, Marusic; Akpa Akpro, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Lulic; Correa (Caicedo), Immobile.

Allenatore: Simone Inzaghi.

ROMA-GENOA - Domenica, ore 12.30, stadio Olimpico

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Cristante, Smalling; Karsdorp, Diawara, Villar, Spinazzola; Pedro, Pellegrini; Mayoral.

Allenatore: Fonseca.

GENOA (3-5-2): Perin; Masiello (Goldaniga), Radovanovic, Criscito; Zappacosta, Strootman, Badelj, Zajc, Czyborra; Pjaca, Destro.

Allenatore: Ballardini.

CROTONE-TORINO - Domenica, ore 15.00, stadio Ezio Scida

CROTONE (3-4-1-2): Cordaz; Magallan, Marrone, Luperto; P. Pereira, E. Henrique, Zanellato, Reca; Messias; Simy, Riviere.

Allenatore: Cosmi.

TORINO (3-5-2): Sirigu; Izzo, Lyanco, Rodriguez; Vojvoda, Lukic, Mandragora, Rincon, Ansaldi; Zaza, Sanabria.

Allenatore: Nicola.

FIORENTINA-PARMA - Domenica, ore 15.00, stadio Artemio Franchi

FIORENTINA (3-5-1-1): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Martinez Quarta; Venuti, Amrabat, Pulgar, Bonaventura (Borja Valero), Biraghi; Eysseric; Vlahovic.

Allenatore: Prandelli.

PARMA (4-3-3): Sepe; Bani, Gagliolo, Valenti, Pezzella; Hernani, Brugman, Kurtic; Karamoh, Kucka, Mihaila.

Allenatore: D'Aversa.

HELLAS VERONA-MILAN - Domenica, ore 15.00, stadio Marcantonio Bentengodi

HELLAS VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Dawidowicz, Gunter, Magnani; Faraoni, Sturaro, Veloso, Lazovic; Barak, Zaccagni; Lasagna.

Allenatore: Juric.

MILAN (4-2-3-1): Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez; Tonali, Kessie; Saelemaekers, Krunic, Rebic; Leao.

Allenatore: Pioli.

SAMPDORIA-CAGLIARI - Domenica, ore 18.00, stadio Luigi Ferraris

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Bereszynski, Tonelli, Colley, Augello; Candreva, Silva, Ekdal, Jankto; Quagliarella, Keita.

Allenatore:

CAGLIARI (3-5-2): Cragno; Ceppitelli, Godin, Rugani (Klavan); Nandez, Nainggolan, Duncan, Marin, Lykogiannis; Joao Pedro, Pavoletti.

Allenatore: Semplici.

NAPOLI-BOLOGNA - Domenica, ore 20.45, stadio Diego Armando Maradona

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Ghoulam; Fabian Ruiz, Demme; Politano, Zielinski, Insigne; Mertens.

Allenatore: Gattuso.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Danilo, Soumaoro, Mbaye; Svanberg, Poli; Orsolini, Soriano, Sansone; Barrow.

Allenatore: Mihajlovic.

INTER-ATALANTA - Lunedì, ore 20.45, stadio Giuseppe Meazza

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Eriksen, Perisic; Lukaku, Lautaro Martinez.

Allenatore: Conte.

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Romero, Djimsiti; Maehle, Freuler, De Roon, Gosens, Pessina; Muriel, Zapata.

Allenatore: Gasperini.