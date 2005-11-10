Real Madrid, rifinitura verso la Roma senza 4 infortunati. Mourinho parlerà alle 18
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Simone Bernabei
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Oggi alle 13:33Serie A
autore Simone Bernabei
13.10.2026 13:33Serie A
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© foto di Federico Titone/BernabeuDigital.com
Nessuna sorpresa nella seduta di rifinitura del Real Madrid a Valdebebas prima della partenza per Roma, dove domani sera la squadra di José Mourinho affronterà quella di Gian Piero Gasperini nella seconda giornata di Champions League.
In un misto di concentrazione silenziosa e risate fra i giocatori, la squadra si è allenata senza gli infortunati Militao (che ha svolto una piccola parte di lavoro col gruppo ma che non sarà disponibile), Asencio, Mendy e Rodrygo. Il Real Madrid viaggerà a Roma con 23 giocatori, con Mourinho e un giocatore (probabilmente Huijsen) che parlerà alle 18 dallo stadio Olimpico.
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