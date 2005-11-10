Dopo il successo europeo contro il PSV Eindhoven, il Real Madrid si rituffa nella Liga. Alla vigilia della sfida contro l'Alavés, José Mourinho ha presentato così l'impegno in conferenza stampa: “Due giorni tra una partita e l'altra sono troppo pochi, tre vanno bene. Non avremo problemi a recuperare i giocatori che hanno giocato l'ultima partita. Apprezzo molto il lavoro di Quique all'Alavés; ha fatto qualcosa di importante l'anno scorso e lo sta facendo di nuovo quest'anno, con un'identità ben definita. Ci aspettiamo un'altra partita difficile”.

Mourinho e la crescita di Huijsen

L'allenatore portoghese si è soffermato anche sui progressi dell'ex difensore di Juventus e Roma: “Alla Roma era solo un ragazzino e aveva ancora molta strada da fare, ma l'Inghilterra e le sue sfide lo hanno migliorato sotto molti aspetti. È ancora giovane, ma è molto più maturo. Rüdiger è un compagno di squadra importante per lui; lo era la scorsa stagione e lo è di nuovo quest'anno. E anche Konaté. Sta crescendo molto, ha gestito bene la frustrazione per non essere andato al Mondiale, l'ha interpretata positivamente. Ma non esaltiamolo troppo, perché potrebbe essere controproducente”.

Il paragone tra Bellingham e Zidane

Interpellato infine sulle similitudini tra il centrocampista inglese e l'ex fuoriclasse francese, Mourinho ha risposto così: “Non mi piace paragonare giocatori di generazioni diverse. Zidane è stato uno dei migliori della sua generazione. Bellingham è già uno dei migliori della sua generazione”.