Roma, nel mirino i cambi in difesa. Gasperini rifarebbe davvero le stesse scelte?

Ha dell'incredibile quanto accaduto ieri sera all'Olimpico, con la Roma che si trovava avanti di due gol a otto minuti dal novantesimo e che si è vista infilata tre volte dal Real Madrid, fino al 3-4 siglato dall'ex Rudiger a inizio recupero che ha portato alla più inattesa delle sconfitte. Nell'analisi della partita, non possono non trovare spazio le modifiche alla difesa operate nel finale da Gasperini.

Le due sostituzioni incriminate

Non è la prima volta che Gasperini mette mano alla propria difesa a partita in corso, era un suo marchio di fabbrica anche a Bergamo, ma è altrettanto vero che non sempre affronti il Real Madrid. Fuori Mancini (ammonito) per Balerdi a metà ripresa e poi, all'81', dentro Koulierakis per Hermoso. Forse è un caso, ma proprio loro due sono stati tra i principali colpevoli su almeno due delle quattro reti subite da corner.

La giustificazione di Gasperini

Sul tema si è peraltro già espresso lo stesso Gasperini. Intervistato nel post-partita, l'allenatore della Roma ha confermato che rifarebbe le stesse scelte: "Assolutamente sì, alcuni cambi sono stati anche dovuti. Mancini era in difficoltà e siamo dovuti intervenire, sono entrati Balerdi e Koulierakis. Chiaro che quando hai defezioni non riesci a fare altri tipi di sostituzioni".