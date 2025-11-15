Inter, una poltrona per tre: corsa tra Acerbi, De Vrij e Bisseck per il match col Milan

Il tecnico dell'Inter Cristian Chivu mette nel mirino il derby, iniziando a valutare quali siano le scelte più opportune per affrontare il Milan di Massimiliano Allegri. Un nodo cruciale è legato al centrale della difesa a tre, con tre nomi in ballo per un posto dal primo minuto. Come riporta il Corriere dello Sport si tratta di Francesco Acerbi, Stefan de Vrij e Yann Aurel Bisseck.

I tre difensori hanno qualcosa in comune: tutti e tre sono rimasti ad Appiano durante la pausa per le Nazionali. Arriveranno dunque alla stracittadina freschi e riposati, con la speranza di poter essere protagonisti in una sfida così importante. Una variabile che può far pendere la bilancia su un nome o sull'altro ha un nome e un cognome: Rafael Leao. Il portoghese potrebbe agire da centravanti con Pulisic come partner, a guidare uno schieramento che potrebbe affrontare l'Inter - come le altre big fin qui - con l'idea di chiudersi e ripartire.

Contro un centravanti veloce e con licenza di svariare come Leao, un profilo come Acerbi potrebbe andare in difficoltà (l'ex Lazio dà il meglio di sé quando deve marcare una prima punta più classica). Discorso simile per De Vrij, mentre Bisseck sta trovando sempre più spazio nello scacchiere di Chivu che ne apprezza - tra le altre cose - la velocità. Il tedesco, da quando viene impiegato in mezzo, sta mostrando anche più maturità e concentrazione. Valutazioni comunque in fase embrionale, a più di una settimana dal derby.