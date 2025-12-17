De Vrij vuole lasciare l'Inter: tante opzioni sul tavolo. E Bastoni può rinnovare presto

Stefan de Vrij vuole lasciare l'Inter. Secondo quanto riportato da Tuttosport, il difensore olandese non sta giocando quanto pensava, complici le scelte di Cristian Chivu di ampliare la concorrenza nel suo ruolo, considerando pure Akanji e Bisseck come centrali. Così l'ex Feyenoord è finito ai margini pure nel periodo di assenza di Acerbi, cosa che non ha digerito nell'anno del Mondiale, che sarà verosimilmente l'ultimo al quale potrebbe partecipare nella sua carriera.

Non mancano le proposte per il 33enne: dall'Arabia Saudita sono anni che l'Al Ittihad ci prova, in Premier League il Nottingham Forest ci sta facendo più di un pensiero, mentre in Italia è il Bologna a essersi informata. Occhio pure al Benfica, che ha fatto un primo sondaggio nei giorni scorsi.

Niente da fare invece per il Barcellona, che aveva guardato in casa Inter e pensato ad Alessandro Bastoni, che sarebbe perfetto per lo stile blaugrana. I nerazzurri hanno in programma di incontrarsi nei prossimi mesi con il suo agente Tullio Tinti per discutere del rinnovo di contratto, attualmente in scadenza nel 2028. Il classe '99 potrebbe decidere di restare a vita in nerazzurro e al momento questa è l'ipotesi più plausibile. Il tempo chiarirà poi se le intenzioni saranno trasformate in realtà.