Ultimo anno all'Inter per Acerbi e De Vrij? Pastorello: "Con l'Inter siamo rimasti così..."

Francesco Acerbi, 37 anni, è alle prese con l'ultimo anno di contratto con l'Inter. Arrivato dalla Lazio nell'estate 2022 su espressa richiesta dell'ex allenatore Simone Inzaghi, il centrale classe '88 anche con il nuovo tecnico Cristian Chivu sta trovando il suo spazio. Sta confermando la sua centralità. L'Inter è però una squadra che la scorsa estate ha parzialmente ringiovanito la sua rosa e punta a rinnovare il pacchetto di difensori la prossima estate.

Nella stessa situazione si trova Stefan De Vrij, centrale olandese classe '92 che è arrivato sempre dalla Lazio, ma quattro anni prima. I due difensori nerazzurri hanno in comune lo stesso procuratore, trattasi di Federico Pastorello che ha rilasciato una intervista ai microfoni di 'TuttoMercatoWeb.com' e, nel corso del lungo botta e risposta, s'è espresso così sul tema: "La società con noi è stata molto chiara: prenderanno una decisione a fine stagione. Poi ovviamente c'è chi sarà libero di trattare il rinnovo, chi magari nel frattempo avrà già firmato con qualcun altro. Non vedo però all'orizzonte decisioni già prese. L'Inter avrà il suo ben da fare, ha 5-6 giocatori in scadenza e sono calciatori che hanno fatto la storia recente del club. Qualcuno sarà ai saluti, qualcun altro rinnoverà. Però siamo abbastanza sereni, sappiamo che la società riprenderà questi discorsi a maggio-giugno".

Nel frattempo però sia Acerbi che De Vrij potrebbero firmare con un'altra società. Una eventualità che Pastorello non esclude: "Noi facciamo il nostro lavoro che è quello di portare quante più opzioni ai calciatori e anche stavolta farò così. Detto ciò, i ragazzi sono attaccatissimi all'Inter. De Vrij è alla sua ottava stagione all'Inter e anche Acerbi ha scritto pagine molto importanti della storia recente nerazzurra. Si trovano benissimo e non escludo nulla, ma ne parleremo a tempo debito".

