Live TMW Torino, Gineitis: "Il Torino vuole fare bene e punta a migliorarsi sempre"

20:10 - Tra pochi minuti le dichiarazioni di Gineitis al termine di Pisa Torino. Diretta testuale a cura di TMW.

20:45 - INIZIO CONFERENZA

Sulla nuova posizione in campo: da mezzala a mediano

"Anche in Nazionale mi capita a volte di giocare come mediano, e oggi ho avuto modo di misurarmi in questa posizione davanti alla difesa dopo l'uscita di Prati. La differenza tattica è chiara: quando fai la mezzala sei molto più vicino alla porta avversaria, mentre quando giochi da mediano il tuo compito principale è quello di gestire il pallone, dettare i tempi e controllare la manovra cambiando il gioco."

Il DNA del Torino e gli obiettivi di fine stagione

"Condivido le parole del mister sul DNA di questo club. Il Torino è una squadra che ogni anno vuole fare bene e punta a migliorarsi sempre. Come ci eravamo prefissati all'inizio della stagione, il nostro intento era quello di fare meglio rispetto allo scorso campionato. È vero, possiamo dire di non essere ancora arrivati al nostro traguardo principale, ma in questo momento l'unico obiettivo che abbiamo in testa è guardare avanti: vogliamo scendere in campo per prendere i tre punti, scalare posizioni e chiudere il campionato il più in alto possibile in classifica."

20:47 - FINE CONFERENZA