Lautaro, Mancini e l'eurogol di Calhanoglu: 2-1 Inter sulla Roma all'intervallo

2-1 all'intervallo tra Inter e Roma a San Siro, con il vantaggio immediato dei padroni di casa con Lautaro Martinez, il pareggio al 40' di Mancini e l'eurogol di Calhanoglu al terzo minuto di recupero.

Inizio rabbioso dei nerazzurri che dopo un minuto esatto hanno trovato il gol del vantaggio con Lautaro Martinez, servito alla perfezione da Thuram. Una risposta dopo le tante voci degli ultimi giorni e l'avvio super dei nerazzurri è proseguito per altri minuti, segnati dal pressing feroce della squadra di Chivu che ha sfiorato il raddoppio al 5' con una bordata da fuori area di Calhanoglu, respinta da Svilar con i pugni.

Reazione Roma.

Dopo aver subito la sfuriata iniziale dell'Inter la Roma è poi riuscita a reagire, trovando più spazio nella metà campo nerazzurra. L'occasione più importante è arrivata al ventitreesimo minuto, grazie a un colpo di testa di Malen che ha costretto Sommer a una difficile parata con la mano di richiamo. A cinque minuti dall'intervallo il pareggio dei giallorossi: cross dalla sinistra di Rensch e colpo di testa di Gianluca Mancini che ha battuto un incolpevole Sommer.

Eurogol di Calhanoglu.

Prima del duplice fischio dell'arbitro è arrivata poi la perla di Hakan Calhanoglu che da 30 metri ha trovato la rete del 2-1 con un missile che ha battuto Svilar. 2-1 dunque dopo il primo tempo, ma la partita resta apertissima.