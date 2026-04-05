Arechi semi vuoto per il derby: prevendita deludente per Salernitana-Benevento
Non ci sarà la cornice di pubblico delle grandi occasioni allo stadio Arechi per il derby tra Salernitana e Benevento, una sfida che potrebbe addirittura sancire la promozione aritmetica in Serie B dei giallorossi. Un dato sorprendente, considerando l’importanza della partita, ma che riflette un momento particolare per l’ambiente granata.
Secondo quanto riportato, la prevendita procede a rilento: finora sono stati venduti appena 1700 biglietti, di cui circa 250 destinati ai tifosi del Benevento. Numeri piuttosto bassi per una gara così sentita, soprattutto se si considera la storica rivalità tra le due tifoserie e il peso della posta in palio.
A questi si aggiungono i 5.289 abbonati stagionali, che portano il totale previsto di spettatori a circa 7000 presenze complessive. Si tratta del dato più basso registrato all’Arechi in questa stagione, un segnale evidente di disaffezione o comunque di scarso entusiasmo attorno alla squadra di casa.
Il contesto, dunque, rischia di essere inusuale: un derby decisivo giocato in un’atmosfera meno calda del previsto. Sul campo, però, l’intensità non mancherà, con il Benevento pronto a sfruttare l’occasione per festeggiare una promozione che sarebbe il coronamento di una stagione di alto livello.
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