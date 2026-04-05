Condò si inchina a Sarri: "Una delle sue migliori stagioni, è stato sé stesso al 100%"

Il giornalista Paolo Condò, ospite come di consueto degli studi di Sky Sport dopo il pareggio di ieri sera tra Lazio e Parma (1-1), ha incensato di lodi mister Maurizio Sarri. Di seguito le sue dichiarazioni:

"Sarri sta facendo una delle sue migliori stagioni, date le condizioni di partenza e quelle in corso d’opera. Ha perso Guendouzi, Castellanos e stava per perdere Romagnoli. Probabilmente è stato Sarri a convincere Lotito a trattenerlo. La considero una stagione in cui Sarri è stato Sarri al 100%”.

L'analisi di Maurizio Sarri

"Questa partita la metto nella striscia positiva, non la vedo come uno stop. Partita difficile contro una squadra che si è difesa con il 3-5-2 e negli ultimi 25 metri abbiamo mosso poco la palla. Solitamente se queste partite le porti al 65' sullo 0-0 le vinci, noi purtroppo siamo andati sotto ma abbiamo fatto un buon secondo tempo per la situazione e le caratteristiche che aveva la partita. Il gruppo è diventato un gruppo vero. Le tante difficoltà ci hanno fatto diventare un gruppo bello tosto e coeso. Oggi giocavamo senza Provedel, senza Gila, senza Zaccagni, senza Rovella, senza un Patric che nelle ultime due gare ha fatto la differenza. Senza 5-6 giocatori importanti diventa difficile".