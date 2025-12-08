Live TMW Udinese, Piotrowski: "Brutto primo tempo, approccio sbagliato"

20.20 - Atteso tra pochi minuti in conferenza Jakub Piotrowski, giocatore dell'Udinese , per commentare il risultato maturato contro il Genoa nel quattordicesimo turno di Serie A. Segui la diretta testuale su TuttoMercatoWeb.com.

20:48 - Inizia la conferenza stampa



Il match:

"Ne abbiamo parlato agli spogliatoi e all'intervallo, abbiamo fatto un brutto primo tempo, si è visto dall'approccio e dal primo tempo. Nella ripresa abbiamo recuperato, poi un contropiede del Genoa ci ha fatto male, poevamo pareggiare o vincere ma oggi abbiamo perso".



Il tuo primo gol in Italia:

"Segnare è bello, ma la cosa più importante è vincere".