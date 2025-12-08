L'Udinese trova il pari al 65': primo centro di Piotrowski in Serie A
Pareggio dell'Udinese al 65' con Jakub Piotrowski. Solet allunga sulla sinistra per Rui Modesto, traversone basso a centroarea con il centrocampista polacco che apre il sinistro e la mette all'incrocio. È il suo primo gol in Serie A.
