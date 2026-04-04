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Verona, Sammarco contro l'arbitraggio: "Più di un errore grave di Guida"

Verona, Sammarco contro l'arbitraggio: "Più di un errore grave di Guida"TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Daniele Najjar
sabato 4 aprile 2026, 20:31Serie A
Daniele Najjar
fonte Dal corrispondente al Bentegodi

È terminata la seconda sfida di questa 31^ giornata di Serie A fra Hellas Verona e Fiorentina, allo stadio Bentegodi: Fagioli ha deciso la sfida all'82'. Il tecnico gialloblu, Paolo Sammarco, parlerà a breve in conferenza stampa per commentare la prestazione dei suoi.

Segui qui su TuttoMercatoWeb.com la diretta testuale delle sue parole.

Ore 20.26 inizia la conferenza stampa

Come mai il Verona non ha vinto una partita in cui meritava? E sulle scelte di Guida cosa dice?
"Abbiamo fatto un'ottima partita, è sotto gli occhi di tutti, abbiamo avuto tante occasioni, bravo De Gea a negarcene tante. Siamo stati meno precisi noi in altre. Purtroppo c'è da segnalare più di un errore grave dell'arbitro. Proprio nei momenti vicini al gol subito dalla Fiorentina. Ha fermato un'azione quando eravamo praticamente in area avversaria, di solito si fa al massimo con i colpi alla testa. E in più ha fatto riprendere da 10 metri più indietro, senza lasciare spazio alla giocata come da regolamento. Anche questo penso che sia sotto gli occhi di tutti".

Cosa vi ha detto Guida? Sull'atteggiamento antisportivo di Fagioli?
"Ci ha detto che ha sbagliato a fermare il gioco, poi però ha continuato nell'errore perché non ha lasciato giocare Gagliardini con Gudmundsson che era attaccato. Fagioli? Brutta prendersela con un giocatore, non lo conosco personalmente, ma vedo un trend che c'è in Italia a lasciarsi andare, tanto l'arbitro fischia. Se non cominciano gli arbitri a cambiare questo ci saranno sempre dei giocatori che si lasceranno andare, cercando di prendere falli che non ci sono".

Cos'è successo con Suslov?
"Non gli ho parlato. Si vede che Gudmundsson non era alla giusta distanza, Suslov è uno caldo, è andato lì per spostarlo, poi avete visto cos'è successo".

Non cambia la sua voglia di far punti con il Verona sempre più giù?
"No, non cambia, eravamo carichi anche prima della partita, i ragazzi hanno dimostrato di tenerci. Abbiamo fatto una partita seria, giocando a calcio, tenendo il pallino del gioco. Creando tante occasioni".

Il cambio di Orban, che sembrava arrabbiato quando è uscito? Su Oyegoke?
"Volevamo cambiare qualcosa, aveva sbagliato qualcosa di troppo sugli appoggi, lo abbiamo visto un po' fuori dall'azione, ma sappiamo quanto sia importante vicino all'area. Il suo atteggiamento all'uscita ci sta, è venuto subito a darmi la mano in spogliatoio, ci tiene molto, lo ha dimostrato. Oyegoke ha fatto un'altra buona partita, ha grande gamba e fisicità, se migliora ancora può fare ancora meglio".

Cosa si porta a casa? La scelta di Belghali a sinistra è per farlo supportare da Bernede?
"Porto a casa rabbia e rammarico, la squadra ha dimostrato che può giocare, che può trovare con continuità palloni importanti per gli attaccanti e per gli esterni, per andare a chiudere l'azione. Su Belghali: può giocare a destra o sinistra, ha grande qualità, con Bernede e Frese che spingeva da dietro, si è creata una buona connessione".

Come si recupera uno come Sarr? Oggi forse non ha toccato un pallone dopo l'entrata in campo.
"Non è vero che non ha toccato un pallone, ha aperto il gioco più volte, ha provato a riempire l'area. Gliel'ho detto più volte, è un ragazzo che ha qualità e spero che trovi la sua strada prima possibile. Per quello che vediamo in allenamento è un ragazzo che ha qualità, sia tecnica che fisica".

Ore 20.32 finisce la conferenza

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