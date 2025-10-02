Roma, Massara: "Rosa abbastanza profonda, speriamo che i risultati ci diano ragione"

Il ds della Roma Frederic Massara ha parlato ai microfoni di Sky, in vista del match di Europa League contro il Lille.

Spesso la bontà delle rose della squadra si vede dalla qualità della panchina: oggi tanti titolari non giocano, mentre in campo ci sono 4 nuovi acquisti.

"Ci sono diverse soluzioni, che il mister valuta di partita in partita. Abbiamo moltissimi impegni, è giusto far ruotare l'organico che consideriamo abbastanza profondo e ci auguriamo che i risultati ci diano ragione".

Dybala può essere convocato per Firenze e se in agenda ci sono riflessioni sul suo futuro?

"Sta recuperando bene, ci auguriamo che possa essere disponibile per domenica. Paulo non è l'unico giocatore in scadenza, ma il tema rinnovi verrà affrontiamo più avanti. Ci concentriamo sul campo".

Quali possono essere le insidie oggi e quanto margine di miglioramento ha la Roma sul piano offensivo?

"Il Lille è una squadra forte, da anni ai vertici e con giocatori di qualità ed esperienza come Giroud. Dovremo fare molta attenzione, è una squadra abituata a queste competizioni. Siamo contenti di come sta andando questo percorso, che ha bisogno di tempo. Stiamo confermando la solidità difensiva dell'anno scorso e ci auguriamo di trovare maggiore produttività offensiva nelle prossime settimane. Chiaramente, i rientri di Dybala e Bailey possono aiutare".