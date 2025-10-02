Champions League, è Mbappé il giocatore della settimane. Tre 'italiani' nel Team of the Week

La due giorni di Champions League ha messo in evidenza alcuni dei grandi protagonisti del calcio europeo. La UEFA ha reso noti i candidati al premio di miglior giocatore della settimana: Rasmus Hojlund, Erling Haaland, Kylian Mbappé e Jens-Peter Hauge. A prevalere è stato l’attaccante del Real Madrid, che con le sue giocate decisive ha avuto la meglio sugli altri tre concorrenti, aggiungendo un altro riconoscimento personale alla sua collezione.

Per Hojlund, tuttavia, resta la soddisfazione di essere stato inserito nel Team of the Week scelto dalla stessa UEFA, insieme ad altri due esponenti della Serie A. L’ex Manchester United è stato schierato nell’undici ideale con un 4-4-2 offensivo, formando proprio con Mbappé una coppia d’attacco di assoluto prestigio. Un segnale importante per il danese, che sta iniziando a confermarsi anche a livello europeo dopo stagioni in chiaroscuro al Manchester United.

Nella selezione trovano spazio anche due rappresentanti del calcio italiano: Denzel Dumfries, protagonista con l’Inter, e Federico Gatti, autore di una prova di sostanza con la Juventus. Due presenze che confermano come le squadre italiane stiano continuando a recitare un ruolo da protagoniste nelle competizioni continentali.

TEAM OF THE WEEK (4-4-2): Cakir; Dumfries, Gatti, Dier, Nuno Mendes; Pepe, Odegaard, Sabitzer, Hauge; Mbappé, Hojlund