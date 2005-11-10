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È sempre Zapata, ma il ginocchio lo limita: solo 14 minuti nel nuovo corso Abate

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Ivan Cardia
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Ivan Cardia
Oggi alle 14:45Serie A
02.10.2026 14:45Serie A
Fonti preferite
Il colombiano ha rinnovato fino al 2028, ma i fastidi fiisci ne frenano l’impiego. Durante la sosta ha seguito un programma personalizzato
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it

Il Torino crede ancora in Duvan Zapata, lo conferma il rinnovo fino al 2028. Il centravanti colombiano, in granata dal 2023, veniva da una stagione di recupero dopo il grave infortunio al ginocchio sinistro: ventotto presenze e tre gol in campionato, con un impiego ancora discontinuo. L’avvio della nuova annata ha però riportato d'attualità proprio le condizioni dell’articolazione operata.

Il ginocchio si gonfia, il Torino prepara il recupero

I problemi sono ricomparsi durante la preparazione, quando l’aumento dei carichi ha provocato gonfiore al ginocchio. Zapata ha saltato le amichevoli e Ignazio Abate ha dovuto dosarne l’utilizzo anche dopo l’inizio del campionato. I suoi quattordici minuti sono divisi tra due brevi comparse con Sassuolo e Roma. Recuperarlo a sosta finita significherebbe anche ampliare le possibilità dell’attacco: la capacità di proteggere il pallone e impegnare fisicamente i centrali può facilitare il lavoro di Simeone e Adams, oltre a rendere praticabile uno schema con due punte.

Come ha iniziato Zapata con il Torino in Serie A

Presenze: 2
Minuti: 14
Gol: 0
Assist: 0

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