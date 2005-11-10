Entella, si rivede in campo Mezzoni: "Una bella sensazione. Felice di averlo fatto contro il Parma"

Test match odierno - in questa lunghissima sosta - per la Virtus Entella, che ha sfidato il Parma nel confronto terminato 1-1. Una gara amichevole nella quale si è rivisto anche Francesco Mezzoni, che ha dimostrato dunque di essersi messo alle spalle l'infortunio che lo aveva colpito ad agosto (lesione di primo grado al muscolo semitendinoso della coscia destra).

Proprio il calciatore biancoceleste, nel post gara, ha detto la sua su tutta quella che è stata la mattinata vissuta: "Oggi faceva caldo, ma siamo stati sul pezzo tutta la partita, fa sempre piacere giocare contro squadre come il Parma, sulla carta più forti ma che ti permettono di testare a che punto si è. E secondo me è andata molto bene. Anche a livello personale. Sono contento, stavo scalpitando per ritrovare i primi minuti, e son felice di averlo fatto oggi: sto bene, e non vedo l'ora di riniziare"

Alla ripresa del campionato, però, manca ancora una settimana: "Abbiamo sfruttato al massimo la sosta, la squadra ha lavorato benissimo in queste due settimane, non c'è stato mai un calo di tensione, anzi, siamo sempre stati sul pezzo con grandi allenamenti e intensità, lavorando su quelli che sono i nostri principi. Siamo soddisfatti".