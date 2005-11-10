Catania, buone notizie per Russo: inizierà a breve terapie di recupero con lo staff rossazzurro

Era il 25 settembre, e il Catania annunciava l'infortunio di Flavio Russo, fermatosi per un infortunio rimediato nel corso del primo tempo della sfida contro il Barletta: l'esito degli esami medici era stato abbastanza impietoso, lesione al tendine congiunto hamstring della coscia destra. Si era dunque resa necessaria l'operazione, perfettamente poi riuscita.

Ed ecco dunque che il club, proprio ieri, ha fatto sapere che il calciatore da ieri mattina è a disposizione dello staff medico e fisioterapico rossazzurri per l'avvio delle terapie di recupero.